„Echipa are nevoie de un dram de noroc”

Echipa de fotbal feminin SN Constanța are un program infernal de campionat, ediția 2007 / 2008. În prima etapă, duminică, 16 septembrie, formația antrenată de Ion Zlate, revenită în eșalonul de elită după o pauză de un an, are meci în deplasare, la Timișoara. „Este o deplasare dificilă, dar vom încerca să scoatem un rezultat cât mai bun. Le-am explicat fetelor că nu suntem dinainte învinși, că ne trebuie curaj și ambiție pentru a rezista în Liga întâi", a declarat, pentru „Cuget Liber", tehnicianul constănțean. SNC continuă campania de toamnă cu partidele contra Pandurilor Târgu Jiu (acasă; 7 octombrie) și Reșiței (deplasare, 14 octombrie). „Dacă trecem cu bine de aceste trei examene, putem fi revelația campionatului. Echipa este tânără, trebuie să acumuleze experiență și are nevoie de un strop de șansă", a adăugat Ion Zlate. Fotbalistele constănțene vor participa și la Cupa României, unde antrenorul va alinia un 11 alcătuit din junioare III. Turul preliminar va avea loc în 24/29 septembrie, la Constanța, iar adversare vor fi sportivele de la Fair-play București.