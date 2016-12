E rost de revanşă pentru HC Dobrogea Sud, în Liga Zimbrilor

E rost de revanșă pentru HC Dobrogea Sud, în Liga Zimbrilor

Sâmbătă, 3 decembrie, de la ora 16.15, echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud Constanța va evolua pe terenul celor de la SCM Politehnica Timișoara, într-o partidă contând pentru etapa a XIV-a a Ligii Zimbrilor. Partida va putea fi urmărită în transmisiune directă pe Digi Sport 2 și Dolce Sport 2.Constănțenii antrenați de Djordje Cirkovic au nevoie de victorie pentru a rămâne pe prima poziție în clasament, după ce, etapa trecută, au pierdut în fieful celor de la CSM București, scor 24-28, și au permis principalei contracandidate, Dinamo București, să se aproprie la un singur punct.„Am plecat spre Timișoara doar cu gândul la victorie. Vrem să ne consolidăm poziția de lideri și să terminăm anul 2016 într-o atmosferă pozitivă. Avem de luat și o revanșă în fața bănățenilor, după ce ne-au învins în tur. Sunt foarte imprevizibili și trebuie să fim foarte atenți. Avem tot lotul la dispoziție, în afara lui Bogdan Moisă, pe care am preferat să îl menajăm”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele-jucător al HC Dobrogea Sud, Ionuț „Rudi” Stănescu.Meciul de la București, cu CSM, a fost de tristă amintire pentru constănțeni, în special pentru Dalibor Cutura, unul din cei mai buni marcatori din acest sezon al Ligii Zimbrilor. Sârbul nu a prins o zi foarte inspirată, iar lucrul acesta s-a simțit și pe tabela de marcaj.„Este adevărat că Dalibor nu a fost în apele sale la meciul cu CSM București, dar nu este normal să ne bazăm doar pe un singur jucător în momentele dificile, fiindcă se creează prea multă presiune. Este un jucător foarte experimentat și cu siguranță a depășit momentul. Sperăm să facă un meci bun și să ne conducă spre victorie, așa cum a făcut-o de atâtea ori în acest sezon”, a completat președintele HCDS.În afara partidei de la Timișoara, HC Dobrogea Sud va mai juca acasă cu CSM Făgăraș (sâmbătă, 10 decembrie), în ultima reprezentație din 2016 la Sala Sporturilor, acolo unde conducerea clubului pregătește nenumărate surprize. Ultimul meci al Ligii Zimbrilor din acest an va avea loc în deplasare, pe terenul celor de la CS HC Adrian Petrea Reșița.„Sperăm să avem cât mai mulți suporteri alături de noi în ultima partidă de pe teren propriu din acest an, fiindcă vrem să le recompensăm încrederea și susținerea. Avem pregătite o serie de surprize pentru aceștia, așa că îi așteptăm la Sala Sporturilor”, a conchis Ionuț Stănescu.Clasament: 1. HC Dobrogea Sud (33 p), 2. Dinamo București (32 p), 3. HC Odorhei (29 p).Tot sâmbătă, la Sala Sporturilor, vor avea loc două partide din Divizia A, Seria A, la handbal masculin. HC Farul va juca, de la ora 11, contra celor de la Poli Iași, în derby-ul ligii secunde, iar AHC Dobrogea Sud ll primește vizita celor de la LPS Piatra Neamț, de la ora 13.