„E plăcut de fiecare dată să câştigi în faţa prietenilor şi a familiei“

Horia Tecău, învingător la dublu la București

„E plăcut de fiecare dată să câștigi în fața prietenilor și a familiei“

Marţi, 29 Aprilie 2014.

Perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer (România/Olanda), cap de serie numărul unu, a câștigat, duminică, proba de dublu din cadrul turneului BRD Năstase Țiriac Trophy, dotat cu premii în valoare totală de 485.760 de euro. Tecău și Rojer au învins, în finală, cu scorul de 6-4, 6-4, după o oră și opt minute, cuplul polonez Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski, cap de serie numărul 3.Pentru succesul de la București, Horia Tecău și Jean Julien Rojer vor primi 250 de puncte în clasamentul de dublu și un cec în valoare de 23.500 de euro.Horia Tecău a câștigat pentru a treia oară consecutiv proba de dublu de la BRD Năstase Țiriac Trophy, după ce s-a mai impus în 2012 cu suedezul Robert Lindstedt și în 2013 cu belarusul Max Mirnîi.„Sunt foarte fericit că am reușit să câștig din nou titlul de la București cu un nou partener. E plăcut de fiecare dată să câștigi la București, în fața prietenilor și a familiei. Nu sunt multe turnee care reușesc să strângă atâția spectatori. Nu am vorbit despre acest meci cu antrenorul nostru, pentru că el îi pregătește și pe adversarii de azi. Deja ne cunoaștem foarte bine, ne antrenăm împreună și nu am vorbit cu el. Mă bucur că am câștigat acest prim duel. Îmi place cum decurge această colaborare cu Rojer. Cred că vom avea rezultate și în turneele mari, deși mai avem multe lucruri de îmbunătățit. La anul cred că voi veni tot cu el”, a spus Tecău.Olandezul Jean Julien Rojer a afirmat că este fericit pentru Tecău care și-a apărat titlul. „Sunt foarte fericit mai mult pentru mine decât pentru Horia. Dacă nu câștigam aici era vina mea. Sunt fericit că Tecău și-a apărat trofeul”, a precizat Rojer.