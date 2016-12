Mircea Rednic:

„E partidă de 2 solist“

Dinamo a sosit ieri după-amiază la Constanța și s-a cazat la „Bavaria Blu”, în Mamaia. Accidentat la gleznă, fundașul Gabriel Tamaș nu a făcut deplasarea pe litoral. Autocarul alb-roșu al lui Dinamo a sosit la hotel la ora 16,50. „Câinii” au fost întâmpinați de aproximativ zece suporteri, iar antrenorul Mircea Rednic, după ce a dat câteva declarații, s-a fotografiat cu fanii și a oferit autografe. „Clar, e meci de 2 solist. Sunt trei puncte importante pentru noi. Nu ne interesează cu cine jucăm, în situația în care suntem nu ne permitem pași greșiți, nici măcar un rezultat egal. Știu că am dovedit inconstanță în deplasare, la Mediaș, la Iași, dar sper că am învățat din aceste greșeli, întrucât suntem băieți inteligenți. Va fi un meci greu, pentru că toată lumea se mobilizează cu noi. Suntem pregătiți să batem Farul. Marius Niculae va fi noul căpitan. Îmi pare rău de Lobonț, cel mai bun portar din țară și din Europa, dar am încredere în Dolha. Pe Tamaș l-am lăsat la București, că e ușor accidentat la gleznă. Nu riscăm nimic. Ne așteaptă meciuri foarte grele și vrem să avem toți jucătorii apți 100%”, a declarat „Puriul”. Seara, fotbaliștii lui Dinamo au făcut și o plimbare prin stațiune.