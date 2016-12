E oficial! Eliza Samara şi compania merg la Jocurile Olimpice de la Rio

E oficial! Eliza Samara și compania merg la Jocurile Olimpice de la Rio

Echipa feminină de tenis de masă a României, formată din constănțeanca Elizabeta Samara, Daniela Dodean-Monteiro și Bernadette Szocs, a primit din partea forului mondial confirmarea prezenței la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro (5-21 august). Ieri, ITTF a mai dat o veste bună delegației României: și Adrian Crișan s-a calificat la JO de la Rio, grație clasamentului actual.La Jocurile Olimpice din Brazilia, în concursul de tenis de masă, România va fi reprezentată de numărul maxim de sportivi și sportive - câte doi: la simplu feminin, Elizabeta Samara și Daniela Dodean Monteiro, în timp ce la mas-culin ne vom baza pe Ovidiu Ionescu și Adrian Crișan.„Noi am prevăzut din timp această calificare, fiindcă aveam un punctaj bun. Ne-am stabilit corect turneele la care am putea merge pentru a acumula puncte. Obiectivul a fost să calificăm și echipa masculină la Jocurile Olimpice, însă nu s-a putut. Poate nu au avut încredere suficientă în forțele proprii, poate s-a greșit un pic la începutul anului, când l-am ales pe Cioti în dauna lui Hunor Szocs. Poate am fi acumulat mai multe puncte pentru a aduce echipa în față. Faptul că tenisul de masă oferă cinci sportivi este un lucru foarte bun. Avem echipa de fete calificată, printre cele patru naționale din Europa. Doar noi și handbalul suntem prezenți în întrecerile pe echipe din delegația României. Ne aflăm pe un drum bun, însă trebuie să muncim mai mult pentru a ajunge la nivelul asiaticilor, care sunt tot mai greu de contracarat. Obiectivul nostru este să ne clasăm cât mai sus”, a declarat, pentru „Cuget Li-ber”, antrenorul lotului național feminin, Viorel Filimon.v v vÎn perioada 20-22 mai, la Buzău, au avut loc Campionatele Naționale de juniori. Performerul acestor campionate a fost constănțeanul Cristian Pletea (antrenor Stelian Hașoti), legitimat la LPS „Nicolae Rotaru”, care a reușit să cucerească medalia de aur în toate cele trei probe în care a concurat: simplu, dublu, dublu mixt.Și colega acestuia, Mihaela Plăeașu, și-a adjudecat două medalii de bronz: una în proba de simplu feminin și cea de-a doua la dublu mixt.