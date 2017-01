„E imposibil de lucrat cu Hagi, nu are relaţii interumane”

Gigi Becali:

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Finanțatorul Stelei, Gigi Becali, a declarat că fostul său antrenor Gheorghe Hagi nu are motive să îl ierte sau nu pentru ceva, deoarece nu i-a făcut nimic. „Nu mai pot eu de Hagi. Apoi, nu ierți, n-o să fii iertat. Dacă nu știe ce e aia angajat, să nu mai antreneze. Îmi era naș, că știam eu cât se pricepe el, dar am zis, hai să-mi fac datoria. Vorbisem și pe la Galatasaray, mi-au spus: ca antrenor n-ar fi rău, dar ca om e imposibil de lucrat cu el. Nici echipa nu putea să lucreze cu el, nu are relații interumane”, a spus Becali.