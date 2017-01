Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al Farului:

„E frumos când iei puncte”

Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul, și-a exprimat la final satisfacția pentru victorie. „Am ajuns la meci la mijlocul reprizei a doua, dar ce am văzut a fost extraordinar. Este frumos când iei puncte. Nu pot comenta arbitrajul, pentru că nu am văzut decât ultimele 20 de minute ale partidei", a arătat oficialul farist. Gheorghe Bosînceanu speră ca echipa să se afle pe drumul cel bun. „Toți, începând de la consiliul director, conducere, antrenori și jucători, pentru asta muncim. Dar nu joci singur, întotdeauna ai un adversar în față și sunt unii care nu înțeleg lucrul acesta", a spus președintele Farului, pe care l-au mulțumit în mod deosebit „Ciobanu și puștiul, Florea, că au dat gol".