E decembrie, e… bowling!

„Suntem la finalul anului și putem bifa în agenda noastră momente frumoase, lovituri inedite și scoruri record, toate petrecute alături de participanții ce ne-au călcat pragul pe tot parcursul acestui an. Suntem bucuroși de fiecare dată când oameni dragi împărtășesc cu noi pasiunea pentru bowling; din acest motiv, organizăm pentru ei competiții care să scoată în evidență plăcerea și bucuria cu care practică acest sport”.Așa a sunat declarația, pentru „Cuget Liber”, a Monicăi Bădărău, reprezentanta departamentului Management al Inside Bowling Center, la finele ultimului concurs de bowling pentru amatori, recent desfășurat pe arena din incinta City Park Mall.Și de data aceasta, distracția a fost cuvântul de ordine. „Ne-am încălzit, am glumit, ne-am ambiționat și ne-am minunat de scoruri frumoase și lovituri pe măsură. Promitem să facem posibile aceste momente și în anul ce urmează”, a mai spus Monica Bădărău.După cele patru jocuri, în care fiecare și-a demonstrat talentul și îndemânarea în a doborî cât mai multe popice, clasamentul a arătat astfel: câștigătorul bicicletei din ultima ediție a concursului de bowling amatori din acest an a fost Nicolae Toader, care și-a meritat locul cu un scor de 686 de puncte, urmat de Adrian Ivanciu (653 p), despărțit de ocupantul locului III, Andrei Mihăescu, de doar 1 punct! Mențiunea i-a revenit Danei Cosoreanu, care, totodată, a ocupat și locul I în clasamentul fetelor, cu 650 puncte, secondată de Sibel Abdula (539 p).După cum se vede, lupta a fost strânsă, cu multe răsturnări de situații, care au dat farmec competiției. Cel care a încântat asistența cu loviturile sale perfecte, care i-au adus cele mai multe strike-uri, a fost Florea Naidin, premiat de gazde pentru această performanță.„Le mulțumim tuturor participanților pentru prezența la concurs și îi așteptăm și la anul, cu o competiție programată pe 24 ianuarie”, a transmis Monica Bădărău.