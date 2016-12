Duşan Uhrin şi-a reziliat contractul cu FC Timişoara

Dușan Uhrin și-a reziliat contractul cu FC Timișoara

Patronul clubului FC Timișoara, Marian Iancu, a declarat, ieri, că a avut o întâlnire cu antrenorul Dușan Uhrin și s-a înțeles cu acesta pentru rezilierea con-tractului, însă a fost refuzat în momentul în care a dorit să introducă o clauză prin care cehul nu mai poate lucra cu niciun club din țară. „A fost o discuție interesantă, care a durat cam două ore. Ne-am despărțit amiabil, fără ca Uhrin să aibă pretenții materiale. Nu a putut să ne ofere garanții că, până în vară, nu va colabora sub nicio formă cu vreo echipă din România și asta m-a făcut să îmi dau seama că, la momentul respectiv, am luat cea mai bună hotărâre, aceea de a renunța la el”, a spus Iancu. Conducătorul bănățean a precizat că a încercat, fără succes, să îl convingă pe Uhrin să semneze o înțelegere prin care acesta nu poate lucra la niciun club din Liga I în acest sezon. „Noi am cerut să fie menționată clauza de confidențialitate și neagresiune intelectuală, pe teritoriul României, lucru cu care el nu a fost de acord. În aceste condiții, el acum poate ocupa orice funcție în organigrama unui club din țară. Îl vom plăti până la data de 31 decembrie, iar în prima zi lucrătoare a lui 2009, îi vom trimite toate actele”, a mai afirmat Iancu.