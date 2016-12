Duş rece pentru FC Viitorul. Eliminată din Cupa Ligii, echipa lui Hagi se concentrează pe campionat

Duș rece pentru FC Viitorul. Eliminată din Cupa Ligii, echipa lui Hagi se concentrează pe campionat

FC Viitorul Constanța a fost învinsă, miercuri, în deplasare, de către ACS Poli Timișoara, scor 2-1 (1-1), în optimile de finală ale Cupei Ligii, ediția 2016. Pentru gazde au marcat Alexandru Artean (min. 16) și Marius Croitoru (min. 81), respectiv Florin Cioablă (min. 3).Pentru Viitorul au evoluat: Rîmniceanu (Tordai, min. 30) - S.Rădoi, Hodorogea, Boli, Brandan - Dani Lopez, Casap (Benzar, min. 63), Purece - Alex Nimely, G. Iancu, Cioablă (Chițu, min. 55).La conferința de presă de la sfârșitul partidei, managerul tehnic al constănțenilor, Gheorghe Hagi, s-a declarat indignat de faptul că echipa sa primește foarte ușor goluri, iar jocul de posesie suferă. Cu toate acestea, tehnicianul rămâne optimist, semn că principalul său obiectiv este o clasare cât mai bună în Liga l.„Am început bine partida, însă am făcut câteva greșeli în ofensivă. În cea de-a doua repriză am suferit la jocul fără minge, la ultima pasă, lucruri esențiale pentru noi. Ca de obicei, luăm goluri ușoare, lăsăm prea ușor adversarii să-și creeze ocazii. Mă bucură ca a revenit Boli alături de noi, cu el suntem mai puternici. Ne-a lipsit foarte mult. Nu ne rămâne decât să învățăm din aceste înfrângeri, fiindcă suntem tineri și avem multe de acumulat. Nu îmi simt echipa obosită, toată lumea trebuie să fie pregătită. Continuăm să jucăm fără nicio presiune. Ați văzut că am debutat un copil născut în 1996, Cioablă, și a marcat. Sunt un pic supărat pe el că a rezistat doar 55 de minute, dar avem timp, ne respectăm filozofia, aceea de a fi o formatoare de ju-cători”, a declarat Gheorghe Hagi.FC Viitorul Constanța se pregătește de vizita celor de la ASA Târgu Mureș, duminică, 14 august, de la ora 20.30, în etapa a IV-a a Ligii l.Biletele se pot achiziționa la prețurile de 40 lei la tribuna 0, 30 lei la tribuna l, 20 lei de tribuna ll și 10 lei la peluza l și ll-av v vTot miercuri, au avut loc și primele confruntări din cadrul Cupei României la fotbal. FC Viitorul ll s-a impus în primul tur cu 6-2 (4-0), în deplasarea de pe terenul nou-promovatei în Liga a lll-a, Sportul Chișcani (jud. Brăila). Golurile constănțenilor au fost marcate de Cristian Ene (min. 3), Alexandru Stoica (min. 21), Alexandru Cicâldău (min 26), Antonio Cruceru (min 36-pen), Vlad Rusu (min. 70) și Dan Panait (min 90).