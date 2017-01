După Zapata, Chico speră să-l taxeze şi pe Pantilimon

După Zapata, Chico speră să-l taxeze și pe Pantilimon

Autor al unui gol de finețe în Ghencea, în poarta lui Zapata, golgeterul „rechinilor”, Chico, vrea să-l îngenuncheze și pe un alt goal-keeper de calibru al Ligii 1, timișoreanul Pantilimon, dar spune că nu contează cine marchează, „poate fi și Gerlem, și Ben Teekloh”, atât timp cât Farul ia cel puțin un punct pe Bega. „Până la final, nu jucăm șapte meciuri obișnuite, ci șapte finale. Avem mare nevoie de puncte și nu ne interesează că Timișoara e în mare formă. Ne gândim doar cum să facem să nu pierdem. Eu mai am doi ani de contract cu Farul și sper să mi-i onorez tot în prima ligă. Nu am mai câștigat de nouă etape, dar au fost meciuri, precum cele cu Steaua, CFR, Rapid sau Dinamo, în care nu am jucat rău, dar nu am putut înscrie. Ne lipsește concentrarea. Trebuie să scăpăm de acest neajuns”, a arătat atacantul portughez.