„După şase-şapte etape, tragem linie şi socotim“

abureala

Oameni buni, ...inteleg ca suntem luati de prosti. Dl. Lica are o parere buna despre Marian Pana, ...asta in conditiile in care, la jocul cu Viitorul, pe teren propriu, in ultimele doua minute ale meciului, la 0 - 0 !!!, fundasii laterali au luat cartonase galbene pt tragere de timp!?! Cine a mai pomenit asa "strategie"? In alta ordine de idei, schemele de joc ale Farului se bazeaza pe bubuiala lui Cernea catre Patulea si Ciobanu, ...cu obstinatie, la fiecare joc, asta este "strategia" lui Marian Pana. In alta ordine de idei, am auzit de aproape 5 ani de zile vaicareala cu banii, ...e cazul sa mai faceti si performanta, nu doar sa "cersiti" ...oficial. Ma si minunez cand aud despre "traditia" Farului, de pericolul pe care-l reprezinta pt celelalte contracandidate la promovare, de "jocul curajos prestat", de sperantele puse in actualul lot, ...abureala crasa. Cine are timp, s-o asculte.