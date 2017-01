După Rastovac, la Farul a „căzut“ şi Pătraşcu

După Rastovac, la Farul a „căzut“ și Pătrașcu

Farul are probleme cu prima pereche de stoperi. Slovenul s-a pregătit separat în ultimul timp, din pricina unor dureri la tendon, iar „Făină”este răcit. Ieri, Rastovac trebuia să revină la pregătire normală, dar s-a antrenat tot separat de restul lotului, antrenorii preferând să-l menajeze în continuare. Nici perechea slovenului din centrul defensivei fariste, Florin Pătrașcu, nu stă mai bine, după ce a răcit și a devenit incert pentru meciul amical de mâine, de la ora 14, cu Cerno More Varna. Ieri, „Făină” nu a participat nici măcar la vizita de la „Argus”. Disputa cu bulgarii, ultima verificare a Farului înaintea plecării în Antalya, se va juca fie pe terenul mare, fie pe SNC. „Noi am vrea ca meciul să aibă loc pe Farul I, întrucât e singura confruntare pe care-o jucăm pe această arenă înaintea începerii campionatului. Pentru a proteja suprafața de joc, am pus și prelata pe gazon. Dar, în ultimă instanță, numai vremea va hotărî”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Marin, antrenorul principal al Farului. Contra bulgarilor, va fi văzut la lucru și fundașul stânga sârb Branislav Atanackovic, aflat de câteva zile în probe la Farul. Prima impresie a antrenorilor „rechinilor” a fost pozitivă, dar testul hotărâtor va fi meciul cu Cerno More. Astăzi, va fi anunțat oficial și lotul care va fi deplasat în stagiul din Antalya (7-18 februarie).