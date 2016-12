După eşecul de la Wimbledon, Simona Halep a luat o decizie importantă

După eșecul de la Wimbledon, Simona Halep a luat o decizie importantă

Ştire online publicată Luni, 06 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea de tenis din Constanța, Simona Halep a revenit în țară după eșecul de la Wimbledon. Simona ia o pauză, pentru a-și reveni din starea mai puțin bună:"Sunt un pic supărată, dar mă simt bine că am venit acasă. Am jucat slab, nu m-am putut concentra. Fiecare e liber să spună ce dorește, e bună și critica atunci când ai ceva de spus. Sunt convinsa că mai am multe de făcut în tenis. Mental nu sunt jos, dar vreau să iau o pauză de câteva zile. Îmi voi reveni, nu e o dramă. Îmi pare rău că nu pot juca turneul de la București. Anul trecut am jucat accidentată, dar am decis să nu mai particip", a spus Halep, citată de sport.ro.