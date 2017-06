După doi ani de suferinţă

După doi ani de suferință

Președintele Federației Române de Box, Vasile Cîtea, prezent, în aceste zile, la Iași, la ediția a 42-a a turneului internațional „Centura de Aur”, a declarat că speră ca un pugilist român să câștige o medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020.„Ne dorim foarte mult ca în 2020, la Tokyo, să spargem din nou gheața și să luăm o medalie de aur. După cum ați văzut, toate țările și-au schimbat garniturile imediat după Rio. Același lucru s-a întâmplat și la noi, iar faptul că am pornit cu dreptul 2017 și am obținut două titluri de campioni europeni după 17 ani reprezintă o mare realizare”, a declarat Vasile Cîtea.După o perioadă dificilă, marcată de scandaluri interne, situația la federație va reveni la normal în câteva săptămâni, cu promisiunea Ministerului Tineretului și Sportului că va refinanța FR de Box, după doi ani de pauză.„Împlinim doi ani de cât FRB nu a mai beneficiat de finanțare, însă acum avem premise și promisiuni că MTS va face eforturi și vom intra în normal cât mai repede, pentru a arăta însemnătatea boxului în România”, a explicat Cîtea.Ediția din acest an a „Centurii de Aur” poartă numele lui Nicolae Linca, singurul campion olimpic la box al României. În cadrul competiției, se întâlnesc cei mai buni pugiliști români ai momentului, inclusiv campionul mondial AIBA Pro Boxing la categoria super grea, Mihai Nistor, și proaspătul campion european de tineret, Robert Jitaru.În prima zi de confruntări, pugilista cu dublă legitimare AS Box Club Municipal Callatis Mangalia/CS Steaua București (antrenori Nicu Chioveanu și Adrian Lăcătuș), Lăcrămioara Perijoc, a fost învinsă la decizie de irlandeza Kellie Harrington, în limitele categoriei 60 kg.