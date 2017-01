„Dumnezeu să îl mai înţeleagă pe Florin Lungu!”

„Dumnezeu să îl mai înțeleagă pe Florin Lungu!”

Mijlocașul Farului Florin Lungu îl atacă pe antrenorul principal al echipei, Ion Marin, spunând că tehnicianul i-a pus bețe în roate și când a fost accidentat, și în perioada de pregătire, că i-a luat dreptul la muncă și că „l-a terminat”. Marin demontează însă toate acuzele jucătorului. „Farul a venit la mine o singură dată cu o propunere de prelungire a contractului, acum opt luni. Le-am spus că accept, dar, la semnarea contractului, mi-au oferit cu totul altceva. Ion Marin mi-a luat dreptul la muncă, munca mea s-a dus pe apa sâmbetei. M-a terminat, mi-a pus bețe în roate, și când am fost accidentat, și în perioada de pregătire. Eu nu am refuzat Farul, doar nu ne-am înțeles, este cu totul altceva. Doar dacă voi purta o discuție cu domnul Bosînceanu ar mai fi șanse ca din vară să semnez cu Farul”, a spus Lungu. Fotbalistul a declarat că Ion Marin le-a transmis celor din club că el are voie să primească doar o dată pe săptămână echipament de antrenament. Și tot Ion Marin, spune Lungu, le-a interzis celor de la Farul II să îl lase să joace chiar și la partidele din Liga a 3-a. „Totul pentru că nu am făcut așa cum au vrut ei și că peste trei luni îmi expiră contractul. Când am fost accidentat, nu s-au interesat de mine. Ion Marin i-a spus anul trecut domnului Bosînceanu că nu trebuie să îmi plătească operația și recuperarea de la Bologna, pentru că m-aș fi dus acolo fără aprobarea lor, deși clubul era obligat să îmi achite cheltuielile, pentru că eram sub contract. Acum nu am voie nici la vestiarele echipei, deși încă am contract cu Farul”, a arătat Lungu. Mijlocașul farist crede că Ion Marin trebuie să salveze echipa prin orice mijloace. Să profite de orice pentru a scăpa Farul de retrogradare, „nu să se gândească că antrenează jucători pentru alte formații“. Negocierea de la Limassol În privința tratativelor de prelungire a contractului lui Lungu, Ion Marin a declarat, pentru „Cuget Liber“, că negocierea finală a avut loc în acest an, la Limassol, nu acum opt luni, cum spune jucătorul. „Lungu a negociat cu domnul Bosînceanu, fiind dus de la Larnaca de mine și de antrenorul de atunci, Constantin Gache. I s-a făcut o ofertă peste contractul actual, subliniez acest lucru. Urma să dea răs-punsul într-un termen stabilit. Nu l-a dat în acest termen, ci peste el. Nu a fost de acord cu ce i-am oferit, cerând foarte mult, 30.000 dolari la semnătură și 6.000 dolari pe lună, adică un contract de 102.000 dolari, pe care noi nu l-am acceptat”, ne-a spus „Săpăligă”. Antrenamente zilnice Potrivit tehnicianului, Lungu se antrenează zilnic cu echipa a doua, nu o dată pe săptămână, cum susține, iar hotărârea să nu joace la Farul II s-a luat în consiliul director. „În nici un caz nu era momentul ca Lungu să salveze Farul, pentru că, deocamdată, nu se știe dacă poate juca. Își depășește cu mult atribuțiile. Nu îmi face el lotul și nici echipa cu care voi încerca să salvez Farul de la retrogradare”, a spus antrenorul. Cheltuieli de 22.000 de euro Ion Marin îi reamintește fotbalistului că Farul a cheltuit cu el, pe operații, avioane, hoteluri, mese, tratament post-operatoriu, 22.000 euro, suplimentar contractului pe anul trecut, când nu a jucat deloc. „Clubul nu i-a plătit a doua perioadă de tratament în străinătate, pentru că doctorul clubului a considerat că este momentul ca Lungu să se trateze la Eforie, la doctorii din țară, nemaifiind nevoie să se ducă în străinătate. I-am adus aceasta la cunoștință, dar a refuzat și a plecat fără învoirea clubului în străinătate. Pentru acest lucru, în consiliul director s-a hotărât să fie suspendat pe perioada contractului, dar s-a revenit apoi, considerându-se că mai merită o șansă. În felul acesta, a fost inclus în lot pentru prima parte a pregătirii și pentru cantonamentul din Cipru”, a spus „Săpăligă”. Are drept la muncă Lungu este contrazis și atunci când afirmă că Ion Marin i-a luat dreptul la muncă. „Nu i-am luat niciun drept la muncă. L-am inclus în lot pentru a se pregăti cu echipa mare, a mers în Cipru. I-am oferit toate șansele. Are drept la muncă și în continuare, nu i-a fost știrbit cu nimic. Își ia contractul. Dar, acum două săptămâni, a cerut rezilierea contractului, pe care acum o refuză. Dumnezeu să îl mai înțeleagă pe Lungu”, a punctat Ion Marin.