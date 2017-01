Dumitru Micu şi pasiunea pentru yachting a celor mici

Dumitru Micu și pasiunea pentru yachting a celor mici

Dimineața devreme, la baza Clubului Sportiv Știința, pe malul lacului Siutghiol, vin rând pe rând copii pe umerii cărora atârnă gențile mai mari decât ei. Te-ai întreba uimit ce fac acei pitici, care aduc de la hangar vele și mici ambarcațiuni și le așează cât mai aproape de mal. Cu voce puternică, antrenorul Dumitru Micu îi cheamă pe bancă.Startul antrenamentului de yachting a început încă de când copiii și-au lăsat geanta și s-au dus să armeze bărcile. Acum, adunați pe bancă, antrenorul le adresează întrebări teoretice și le explică ce vor fi nevoiți să facă în momentul în care vor porni pe apă. Sportivii de la CS Știința sunt într-o continuă pregătire pentru viitoarele competiții, următoarea fiind programată week-end-ul acesta.Zilnic, copiii au parte de aproximativ patru ore de antrenament, care includ bază teoretică și aplicarea practică a tehnicilor pe luciul apei. Rezultatele nu au întârziat să apară, iar ambarcațiunile clubului au cucerit toate cele trei poziții ale podiumului la Naționalele de anul acesta, la clasele Finn, Cadet și OK.Matematică, marinărie, hidrologieVara este singura perioadă în care iubitorii de ambarcațiuni se pot bucura aproape în fiecare zi de plăcerea de a naviga. Pe timpul iernii, atunci când temperatura coboară sub 10 grade ori vântul este capricios, pregătirea la yachting are loc în sala de curs unde se învață regulile sportului, tehnici teoretice, iar în sala de gimnastică se fac exerciții fizice apropiate de cele utilizate în barcă, pentru ca sportivii să își păstreze condiția fizică.„Yachtingul este un fel de șah pe apă. Este o ramură sportivă nautică, în cadrul căreia pregătirea se realizează cu un noian de cu-noștințe multiple, din mai multe domenii de activitate: matematică, marinărie, geografie, hidrologie. Performanța se face în joacă”, spune antrenorul Dumitru Micu, în timp ce ne arată cum unul dintre cei mici se joacă cu cârma, însă are o viteză bună și reușește să îi întreacă pe ceilalți.Yachtingul este clasificat în două elemente: de plăcere și de performanță. În ambele cazuri, cei care îl practică își doresc să petreacă mai mult timp în natură, departe de poluare, acolo unde poți asculta clipocitul liniștitor al apei. Părinții îi aduc pe cei mici aici, pentru că au încredere în supravegherea antrenorilor.„Este un sport care îți solicită, în special gândirea. Mărește încrederea în copil, să navigheze bine și să se întoarcă la mal. Deși nouă, ca și părinți, ne este frică și avem emoții cumplite, copilul este stăpân pe sine, iar yachtingul îi dezvoltă curajul. Avem încredere în antrenorii lor pentru că sunt din garda veche și știu cum să pună problema. Noi nu am venit pentru performanță”, povestește mama lui Mircea Popovici, unul dintre sportivii începători ai clubului, dar care a câștigat deja un loc trei.La club sunt mulți copii care au cucerit titluri la scurt timp de când au pornit în aventura pe apă. David Popescu este campion național la Clasa Cadet în 2013, alături de Marcel Frangopol și vicecampion la Clasa Cadet 2014, împreună cu Ștefan Andrei. Sora sa, Ilinca Popescu, are doar șase ani și este campioană națională la Clasa Cadet în 2014 și vicecampioană națională la Cadet 2013, alături de Tania Perceli.Yachtingul este adresat părinților care vor ca și cei mici să se dezvolte atât fizic, cât și psihic, să conștientizeze de forța lor fizică și mentală, să poată lua o decizie în momente cheie, să își formeze o atenție distributivă, la adversar, la traseu și la ambarcațiune.„Yachtingul este un sport al curajului, unde trebuie să domini natura: apa, vântul și valul. Trebuie să știi cum să mânuiești barca, să te duci cu ambarcațiunea unde dorești, nu unde te împinge vântul. La început, mulți vin pentru agrement, să se destindă, să stea în mediu curat, să nu îl calce adversarul pe picioare, să nu stea în fața calculatorului și să preia activități de luptă. Pe vânt tare merg toți. Contează cine navigă și învinge pe vânt tare și slab”, ne împărtășește profesorul Micu câteva dintre tainele sportului nautic.De unde vine denumirea de OptimistLiniștea de pe malul lacului Siutghiol este frântă de îndrumările antrenorului către micii sportivi.„Să nu fluture vela!”, îi îndeamnă profesorul pe cei ce conduc ambarcațiunile clasei Optimist. Privind cum elevii săi îl ascultă și se îndreaptă către punctul stabilit, Dumitru Micu ne povestește puțin din istoria yachtingului și de unde a venit denumirea de Optimist: „În Statele Unite, în urmă cu apro-ximativ 80 de ani, copiii care locuiau în orașul a cărei denumire s-ar traduce în română «Apă curată» se jucau pe o stradă în pantă, cu un cărucior cu roți și se dădeau ca la săniuș. Pe stradă mai treceau mașini și s-au întâmplat multe accidente. Atunci, un părinte a luat niște saci și i-a prins de cărucioare. A făcut astfel încât căruciorul să poată merge pe apă, cu ajutorul vântului. Ambarcațiunea era destinată celor mici și a primit numele de Optimist. Iată că, acum, după mulți ani, competiția clasei Optimist este foarte bine popularizată la nivel internațional și strânge sute de competitori.”Din toamnă, la pensie!De la 1 septembrie, antrenorul Micu va ieși la pensie, însă se va ocupa în continuare de pregătirea copiilor, la clubul unde este voluntar. Profesorul speră ca într-o bună zi să îi vadă pe cei pe care îi introduce, astăzi, în tainele yach-tingului, cum a văzut-o pe fosta sa elevă, Ebru Bolat, pe primul loc al podiumului internațional.Dumitru Micu a prevăzut per-formanța lui Ebru de anul acesta de la Europene, când a câștigat titlul de campioană la Clasa Optimist.„Vedeam un viitor deosebit și a fost atins. Ebru a ajuns la un nivel în care poate să simtă vântul și să mărească viteza ambarcațiunii legată la ochi”, spune antrenorul despre cea care a scris o nouă filă în istoria yachtingului românesc.