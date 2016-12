Dumitru Hărădău îl dă în judecată pe Florin Segărceanu

Ştire online publicată Luni, 22 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Directorul general al Federației Române de Tenis, Dumitru Hărădău, candidat la funcția de președinte al FRT, a anunțat că îl va acționa în judecată pe unul dintre adversarii săi pentru acest post, Florin Segărceanu, pentru declarațiile făcute după adunarea generală de alegeri de la Brașov. „Declarația pe care o fac reprezintă o clarificare și o punere de punct a evenimentului media fabricat de Segărceanu și «profesioniștii» din echipa lui. Contracandidații mei nereușind împiedicarea nerealizării cvorumului la 11 decembrie, au încercat să transforme înfrângerea într-o victorie, fabricând o bombă mediatică cu scopul final de a-i provoca lui Ilie Năstase teama de scandal și retragerea din cursa pentru alegeri. Consider, de asemenea, că am asistat la cel mai distructiv atac la imaginea Federației Române de Tenis din istoria sa. În această poveste falsă, pornind de la zero realitate, am fost culpabilizat, agresat verbal și faptic. În final, mi s-au adus imense prejudicii de imagine”, a spus Dumitru Hărădău. Oficialul FRT a menționat că unul dintre motivele pentru care îl va da în judecată pe Segărceau este pentru că acesta a spus despre adunarea generală că a fost de tip mafiot.