Dumitru Dragomir, trimis în judecată de DNA

Ştire online publicată Marţi, 11 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Procurorii din Parchetul Capitalei au decis, marți, trimiterea în judecată a fostului președinte al LPF, Dumitru Dragomir, pentru delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul București, ”din probele administrate în cauză a rezultat faptul că în cursul lunii iunie 2011, inculpatul DRAGOMIR DUMITRU, în calitate de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (L.P.F.) a determinat, cu intenție, pe membrii Adunării Generale a L.P.F. să aprobe încheierea unui contract de mandat cu SC Capital Properties SRL, în vederea vânzării drepturilor de televiziune aferente pachetelor 3, 4, 5, 6, 7 și 9 pentru sezoanele competiționale 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 – cunoscând faptul că prestațiile înscrise în contractul de mandat respectiv nu aveau să fie executate în fapt (aceste prestații nemaiputând fi, de altfel, executate, întrucât oferta SC RCS RDS SA fusese deja depusă). În urma încheierii, în aceste condiții, a contractului de mandat nr. 2963/27.06.2011, în perioada 2011 – 2013, inculpatul Dragomir Dumitru a plătit, în mod succesiv, în numele L.P.F., în contul SC Capital Properties SRL (reprezentată de inculpatul CORBU MIHAI) un comision în sumă totală de 12.102.648 lei – în trei tranșe eșalonate pe trei ani – respectiv 2011, 2012 și 2013.Activitatea infracțională desfășurată de inc. Dragomir Dumitru a avut drept urmare și diminuarea corelativă a patrimoniului L.P.F. cu suma de aproximativ 2.800.000 euro. Sumele sus-menționate transferate de L.P.F. în contul SC Capital Properties SRL au fost virate ulterior de inc. CORBU MIHAI și RADU-ARHIRE ALEXANDRU-MĂDĂLIN, mai întâi, în conturile unor societăți comerciale de „tranzit”, iar din acestea în conturile unor societăți comerciale cu comportament de tip „fantomă” - controlate de inculpații NEGOESCU TIBERIU – CONSTANTIN și PĂUN CRISTIAN – NICOLAE - de unde au fost retrase în numerar și restituite “la sacoșă” dispunătorilor plăților.De asemenea, în cursul anului 2013, în baza aceleași rezoluții infracționale, inculpatul DRAGOMIR DUMITRU, în calitate de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (L.P.F.), a înregistrat in documentele contabile ale L.P.F., precum și în celelalte documente legale (declarații fiscale) operațiuni fictive constând în achiziții nereale de servicii în valoare de 3.250.800 lei de la SC Capital Properties SRL, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și cauzând un prejudiciu estimat bugetului de stat în cuantum total de 1.300.320 lei, din care 780.192 lei – reprezentând TVA și 520.128 lei reprezentând impozit pe profit.”, citează prosport.ro.