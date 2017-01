Duminică, la Constanţa, FC Farul - Ceahlăul Piatra Neamţ

Duminică, la Constanța, FC Farul - Ceahlăul Piatra Neamț

Ultima în clasament, cu zero puncte și fără gol marcat în primele trei etape de campionat, FC Farul urmărește, duminică, la Constanța, în meciul cu Ceahlăul Piatra Neamț, obținerea primei victorii. „Rechinii" nu-și mai pot permite pași greșiți pe teren propriu, având în vedere situația în care se află. Pe lângă aceasta, programul este unul greu și în continuare, urmând a veni la Constanța, în curând, Dinamo și CFR Cluj. Astfel că Farul trebuie neapărat să înceapă din meciul cu Ceahlăul obținerea primelor puncte. Echipa lui Hizo va fi un adversar dificil pentru constănțeni, nemțenii având câțiva jucători de care trebuie ținut seama. De altfel, și antrenorul Constantin Gache a declarat că își va lua măsuri în fața unor fotbaliști precum Vranjkovic, Schumacher, Rusmir sau Frunză. Farul e măcinată în continuare de probleme de lot, dar marea surpriză ar putea fi refacerea lui Gerlem și Șchiopu. Viorel Hizo a spus că va vedea la Constanța dacă jucătorii săi au caracter să treacă peste înfrângerea cu Dinamo, din runda precedentă. „Farul e o echipă bună. A avut ghinion la Buzău, a pierdut cu Steaua, ceea ce oricui i se poate întîmpla, și a mai pierdut și la Craiova. Este o echipă disperată și e foarte greu să joci împotriva unor astfel de formații", a arătat „Dulăul". Constanța, stadion „Farul", duminică, 19 august, ora 19, în direct la Telesport FC Farul (antrenor, Constantin Gache): Vlas - Farmache, Barbu, Gheară, L. Florea - Băcilă, Voiculeț, Pătrașcu, Gaston - Todoran, Șt. Ciobanu Ceahlăul (antrenor, Viorel Hizo): C. Mulțescu - Nohai, Avădanei, Forminte, M. Iordache - N. Răducan, Vranjkovic, Schumacher, M. Oprea - Rusmir, V. Frunză Arbitrează Ionică Serea (Focșani); asistenți, Nicolae Marodin (București), Daniel Burloiu (Galați); rezervă, Aurelian Bogaciu (București); observatori, Romeo Pașcu (Brașov), George Ionescu (București). Biletele costă 5 lei (la peluze) și 10 lei (la tribune), punându-se în vânzare în ziua jocului, la casele de bilete ale stadionului „Farul", începând cu ora 13.