Duminică, aflăm cine este noul „rege“ al Constanţei

Cupa 1 Decembrie la șah

Duminică, aflăm cine este noul „rege“ al Constanței

Ajunsă la a 15-a ediție, Cupa 1 Decembrie la șah se va desfășura, și anul acesta, la Complexul Cleopatra din Mamaia. Începută în anul 1996, la inițiativa președintelui comisiei județene de șah din acea vreme, venerabilul Gheorghe Belu, competiția a continuat în anii următori sub denumirea de Cupa Cleopatra. După ediția a IV-a, la propunerea președintelui CS Cleopatra, Vasile Chirondojan, susținătorul material al concursului, denumirea a fost schimbată în Cupa 1 Decembrie. Nu există jucător constănțean care să nu fi participat, de-a lungul timpului, la acest concurs, printre laureați numărându-se mai toți jucătorii importanți constănțeni: MMI George Grigore, NM Eduard Văleanu, FM Vasile Constantin, FM Cicirone Spulber, NM Alexan-dru Kutnik, NM Traian Iordache, NM Marian Zaim etc. „După anul 2000, prin înființarea secției de șah din cadrul clubului Cleopatra Mamaia, s-a dat un impuls dezvoltării șahului la nivel de juniori. Cooperarea dintre Palatul Copiilor și CS Cleopatra, prin susținerea juniorilor cu cele mai bune rezultate, a fost benefică ambelor structuri sportive. Generațiile s-au schimbat și jucători tineri, cum ar fi Florentin Nanu, George Mălureanu, Daniel Panainte, Nicoleta Paris, Andreea Panainte, au obținut rezultate excepționale în întrecerile naționale și internaționale. De altfel, acest concurs a devenit unul de bilanț, la sfârșit de an, pentru toți jucătorii de șah constănțeni, tineri sau cu o bogată experiență competițională. Și concur-sul în sine a avut modificări de struc-tură, în ultimul timp desfășurându-se de fapt două competiții: una de copii și una de seniori, la care participă și juniorii cu coeficient ELO. An de an, aceștia s-au rodat și au început să-și arate «colții». Astfel, anul trecut, Daniel Panainte (16 ani) a câștigat Campionatul Municipiului Constanța, iar Riza Salim, Arzu Salim, Andrei Graur, Vlad Rădulescu fac multe victime în rândul jucătorilor seniori”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației Județene de Șah Constanța, prof. Claudiu Iordache. Anul acesta, concursul se va desfășura, ca de obicei, la Complexul Cleopatra din Mamaia, în zilele de 3 și 4 decembrie, începând cu ora 9.00.