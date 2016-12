Duel teribil pentru România, la FedCup. Germania vine la pachet cu Angelique Kerber!

Miercuri, 10 Februarie 2016

Echipa feminină de tenis a României va înfrunta formația Germaniei în meciul de baraj pentru rămânerea în Grupa Mondială a Fed Cup, în zilele de 16 și 17 aprilie, pe teren propriu, potrivit tragerii la sorți efectuate, ieri, la Londra.România a fost învinsă de Cehia, deținătoarea trofeului, cu 3-2, în week-end, la Cluj-Napoca, în primul tur al competiției, în timp ce Ger-mania a pierdut cu 2-3 în fața Elveției, la Leipzig.Astfel, țara noastră a retrogradat două poziții în clasamentul mondial, și ocupă locul 9, motiv pentru care nu a figurat printre capii de serie. În aceste condiții, tragerea la sorți a scos din urnă reprezentativa Ger-maniei, care are în componență nu mai puțin de zece jucătoare în prima sută a clasamentului WTA. Este vorba despre Angelique Kerber, câștigătoarea turneului Australian Open de anul acesta; Andrea Petkovic, locul 23; Sabine Lisicki, locul 32; Annika Beck - 39; Mona Barthel - 45, Anna-Lena Friedsam - 52, Juklia Goerges - 53, Carina Witthoeft - 76, Laura Siegemund - 87, dar și Tatjana Maria, locul 90.La dublu, cele mai bine clasate sunt Goerges - 24, Anna-Lena Groenefeld - 25, Siegemund - 41.România are doar patru jucătoare în prima sută, res-pectiv Simona Halep, locul 3 WTA, Irina Begu - 34, Monica Niculescu - 37, Alexandra Dulgheru - 54, dar și trei spor-tive în top 50, la dublu: Monica Niculescu - 32, Irina Begu – 34 și Raluca Olaru - 45.De menționat că, Simona Halep are avantajul meciurilor jucate cu cele mai bune trei repre-zentante ale Germaniei, 3-0 cu Kerber, 5-1 cu Petkovic, 4-1 cu Lisicki.Germania ocupă locul 4 în cel mai recent clasament Fed Cup, iar România se află pe 9.În Fed Cup, România și Germania au mai jucat o singură dată, în 1975, când RFG se impunea cu 3-0 la Napoli, în sferturile Grupei Mondiale.Pe 16-17 aprilie vor avea loc și semifinalele competiției: Cehia - Elveția și Franța - Olanda, precum și alte meciuri de baraj: Rusia - Belarus, Italia - Spania, Australia - SUA, în Grupa Mondială, Serbia - Belgia, Canada - Slovacia, Polonia - Taiwan și Argentina - Ucraina, în Grupa Mondială II.