DSJ Constanţa şi Virgil Lixandru au trimis ajutoare către două judeţe afectate de inundaţii

DSJ Constanța și Virgil Lixandru au trimis ajutoare către două județe afectate de inundații

Direcția pentru Sport a Județului Constanța (director executiv, Elena Frîncu) și omul de afaceri Virgil Lixandru au hotărât să sprijine oamenii din două județe afectate de inundații, Neamț și Suceava, ieri luând calea Moldovei un transport cu ajutoare. Ajutoarele constau în echipament sportiv (din partea DSJ) și materiale electrice, de la Virgil Lixandru, patronul unei firme constănțene de profil, „Euro Vial Lighting”. Transportul conține, pe de o parte, pantofi sport (600 perechi), pantaloni (400 perechi), tricouri (100), costume fâș (65) și, pe de altă parte, becuri, prize și întrerupătoare. Materialele vor fi distribuite familiilor greu încercate de furia apelor, prin intermediul Direcțiilor pentru Sport ale Județelor Neamț (director, Gheorghe Paisa) și Suceava (Mihai Androhovici). Convoiul a plecat ieri și va ajunge în această dimineață la Piatra Neamț și la prânz la Suceava. „Familia sportului constănțean se alătură familiei sportului sucevean și celui nemțean în aceste clipe în care inundațiile au distrus agonisiri de-o viață. Încercăm să contribuim la sprijinirea oamenilor din comunele si orașele afectate. Este o acțiune pe care o facem din toată inima. Știm că oamenii din acele zone sunt puternici și Bunul Dumnezeu, împreună cu noi toți, le va da forța necesară să depășească această situație grea. Sper ca inițiativa noastră să fie urmată și de alți colegi, cu aceleași dragoste și solidaritate care caracterizează lumea sportului”, a declarat Elena Frîncu, șefa DSJ Constanța fiind, alături de Virgil Lixandru, membru în Consiliul Director al FC Farul. Elena Frîncu a precizat, pentru „Cuget Liber”, că le va propune celor 115 angajați ai Direcției ca, la salariu, să facă și o chetă pentru alte familii din Moldova, probabil pentru județul Botoșani. „Firma noastră se gândește mereu la oamenii aflați în necaz. Am răspuns imediat acestei inițiative. Dintre materialele trimise, becurile au fost cele mai multe, gândindu-ne că de ele e cea mai mare nevoie acum. Vom mai trimite, cu un al doilea transport, și corpuri de iluminat”, ne-a spus și Virgil Lixandru. Altfel, oficialul Farului are și motive de mare bucurie în aceste zile, după ce, la ora 3 a zilei de sâmbătă, 2 august, i s-a născut al doilea copil, un băiat de 4 kg, care va purta numele David Ioan. Virgil Lixandru mai are un băiat, Orlando, de 12 ani.