DRAMA Cătălinei Ponor! TOATE medaliile de la Atena s-au deteriorat

Ştire online publicată Joi, 26 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

La Olimpiada de la Atena, în urmă cu 10 ani, Cătălina Ponor a fost desemnată cea mai bună gimnastă a lumii. Constănțeanca s-a întors atunci acasă cu pieptul plin de medalii la care se uită acum cu lacrimi în ochi. Aurul medaliilor era alamă care, în timp, a coclit.După un deceniu de la marea performanță a Cătălinei Ponor de la Atena - două medalii individuale la sol, respectiv bârnă - gimnasta constată că a fost păcălita ca la piață, pe vremea când se vindeau inele din cupru pe post de bijuterii prețioase. Cei care au realizat medaliile de la Atena au folosit material prost, care, în timp, a coclit."Mi-aș fi dorit să arate impecabil. E muncă mea de ani de zile și mi-aș fi dorit să o păstrez intactă. Toate medaliile din Grecia au coclit! Măcar de-ar părea murdare...îmi pare foarte rău de ele. Mama a fost cea care și-a dat seama. Ea avea grijă de ele cât timp eu am fost plecată în cantonament. Mi-a spus că cele de la olimpiada au coclit și s-au făcut urâte. Când am ajuns casă, am rămas șocată. Am înțeles că și fostele mele colege au medaliile coclite. Chiar și cele de la canotaj au pățit la fel", a povestit Cătălin Ponor, la Știrile Kanal D.