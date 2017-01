Dragomir: „Suntem fiii belşugului“

Dragomir: „Suntem fiii belșugului“

Ştire online publicată Vineri, 12 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele LPF, Dumitru Dragomir, a declarat, ieri, pentru agenția NewsIn, că echipa națională a României are șanse mari să câștige meciul cu Olanda, în special pentru că, sâmbătă, vor evolua Dorin Goian și Cristian Chivu. „Acum, situația e alta. Dacă până acum, că nu știam dacă joacă Chivu și Goian, eram fiii ploii, acum, că am aflat că o să joace împotriva Olandei, suntem fiii belșugului", a spus Dragomir care a adăugat: „Eu cred că România o să învingă Olanda și sper ca acest lucru să se întâmple. Dacă batem, suntem sută la sută calificați la Europene".