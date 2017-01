Gheorghe Bosînceanu:

„Dragomir să facă propuneri la Farul când va cumpăra clubul”

Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul, a declarat, ieri, că președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, poate face propuneri în privința conducerii echipei constănțene abia atunci când va fi proprietarul clubului. „Când se referea la investitori, probabil se gândea la afacerile pe care le are dumnealui. Când Dragomir va cumpăra Farul, atunci poate să îl propună pe Hagi investitor, antrenor sau ce vrea el. Eu când am crezut că Hagi poate ajuta pe Farul, i-am făcut o ofertă, dar a refuzat pentru că era implicat în alte proiecte. În prezent, Farul are antrenor. În viitor, dacă nu vom mai avea antrenor, iar Hagi va fi liber, poate ne vom gândi la el ca la o soluție“, a spus Gheorghe Bosînceanu. Dumitru Dragomir declarase că Hagi va reuși în fotbalul din România doar ca investitor sau antrenor la Farul sau la Progresul, echipă retrogradată anul trecut în Liga a II-a, care are o bază de pregătire ultramodernă.Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul, a declarat, ieri, că președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, poate face propuneri în privința conducerii echipei constănțene abia atunci când va fi proprietarul clubului. „Când se referea la investitori, probabil se gândea la afacerile pe care le are dumnealui. Când Dragomir va cumpăra Farul, atunci poate să îl propună pe Hagi investitor, antrenor sau ce vrea el. Eu când am crezut că Hagi poate ajuta pe Farul, i-am făcut o ofertă, dar a refuzat pentru că era implicat în alte proiecte. În prezent, Farul are antrenor. În viitor, dacă nu vom mai avea antrenor, iar Hagi va fi liber, poate ne vom gândi la el ca la o soluție“, a spus Gheorghe Bosînceanu. Dumitru Dragomir declarase că Hagi va reuși în fotbalul din România doar ca investitor sau antrenor la Farul sau la Progresul, echipă retrogradată anul trecut în Liga a II-a, care are o bază de pregătire ultramodernă.