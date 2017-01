Dr. Gheorghe Dumitru dă semnalul „revoluţiei” în sportul românesc

Știința și cercetarea vin în sprijinul performanței

Dr. Gheorghe Dumitru dă semnalul „revoluției” în sportul românesc

Astăzi, în orice colț al mapamondului, nu se mai poate face sport de performanță fără ajutorul științei, fără recomandările specialiștilor în cercetare. Aceasta este ideea transmisă de conf. dr. Gheorghe Dumitru, „creierul” Centrului de Testări și Consiliere în Sport din Constanța. Activează în medicina sportivă din 1974. A trecut prin toate nivelele, la cluburi de Liga I, la loturile naționale și a antrenat chiar și o echipă de copii. Cunoaște fenomenul sportiv în profunzime, citește enorm de multă literatură de specialitate și are numeroși parteneri în universități, clinici și centre de cercetare din toată lumea. Numele său este Gheorghe Dumitru și a pus bazele Centrului de Testări și Consiliere în Sport (CTCS). „Ne-am propus să oferim sportivilor, antrenorilor și conducătorilor de cluburi servicii în două direcții: măsurători și consiliere. Raportăm rezultatele la standarde și, în funcție de concluziile trase, facem recomandările cuvenite și îi ajutăm pe tehnicieni să stabilească obiectivele. În multe domenii importante, așa cum este și sportul, consilierea te ajută foarte mult. Domeniile de care ne ocupăm sunt următoarele: dezvoltări fizice, testări fizice, testări tehnice, testări tactice, testări psihologice și asistență nutrițională. Necesarul zilnic de calorii trebuie cunoscut atât de sportivii de performanță, cât și de practicanții sportului pentru toți”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Gheorghe Dumitru. În centrul constănțean, dr. Dumitru, care se ocupă de testele fizice și fizico-tehnice, a cooptat alți patru specialiști, pe profesorii Diana Gidu (testări psihologice), Turchian Curtseit (asistență nutrițională), Adrian Manea (testări tactice) și George Focan (testări tehnice). Dialog cu fotbaliștii de la CS Metalul Prima acțiune a echipei CTCS s-a desfășurat, marți seară, la Clubul Eden, unde au fost invitați aproximativ 30 de juniori ai clubului Metalul Constanța, însoțiți de părinți, de președintele executiv Marcel Lică, de șeful Centrului de copii și juniori, Petre Comăniță, și de antrenori (Gabriel Dinică, Florin Burcea, Dragoș Chipară). „Cunosc foarte bine sportul constănțean. De aceea, am dorit ca, la cea dintâi ieșire pe teren, să alegem un club bine organizat, care are gânduri serioase în ceea ce privește creșterea jucătorilor de fotbal. CS Metalul corespunde criteriilor, iar tinerii au nevoie de cunoștințele noastre”, a explicat dr. Dumitru. Juniorii vor fi testați pe aparatură de ultimă generație, care indică fără eroare potențialul și șansele de progres ale fiecărui jucător. „Aparatele sunt ultra-moderne, sistem time-it de la Eleiko, testele yo-yo de la Bangsbo Sport (n.r. - danezul Jens Bangsbo este unul dintre cei mai valoroși fiziologi ai lumii, activând și ca antrenor secund la Juventus Torino, în mandatul lui Marcello Lippi). Pentru măsurarea grăsimii corporale, folosim Caliper Harpenden. Nu în ultimul rând, avem un tun de mingi de fotbal”, a precizat dr. Gheorghe Dumitru.