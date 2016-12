„Dovediţi că meritaţi să rămâneţi la Farul!“

Șefii „marinarilor“ se tem să nu intre în „hora dracilor“

„Dovediți că meritați să rămâneți la Farul!“

Supărat pe evoluțiile din ultima vreme ale jucătorilor, președintele clubului constănțean, Marian Diaconescu, le cere ca, la partida cu Săgeata, să arate dăruire și angajament. Aflat pe locul 12 în clasament, la zece puncte de ultimul loc care duce în Liga a III-a, FC Farul are un program greu până la final, care le dă emoții șefilor clubului. Aceasta și în condițiile în care jocul din ultimul timp al echipei nu a fost încurajator. Vineri, de la ora 19, „marinarii” primesc vizita vice-liderei seriei întâi a Ligii a II-a, Săgeata Năvodari, un bun prilej pentru jucători de a arăta că merită să evolueze la Farul, după cum a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marian Diaconescu, președintele clubului. „Cu Săgeata, îmi doresc ca echipa să joace, iar meciul să fie un spectacol. De câteva etape, nu jucăm nimic, nu arătăm nimic. Mulți dintre fotbaliști au rămas datori. Evoluția Farului nu a fost pe măsura eforturilor care s-au făcut la club, inclusiv pentru ei. Cei tineri trebuie să demonstreze că ne putem baza pe ei. Ceea ce au arătat până acum este egal cu zero. Dacă aceasta este atitudinea lor, nu au cum să rămână la Farul, unde avem un proiect de viitor. Vineri, cu Săgeata, vrem să vedem la băieți dorință, să-i vedem că mor pe teren, că se dăruiesc. Trebuie să conștientizeze că, dacă mențin ritmul din ultimul timp, retrogradarea ne frige la tălpi și intrăm în hora dracilor, la ce program avem în continuare, în afara Săgeții, urmând a întâlni Gloria Buzău (d), Concordia Chiajna (a), Steaua II (d), Delta Tulcea (a), FC Snagov (d) și Astra II (a), la care se adaugă restanța de la Constanța, cu CF Brăila”, ne-a spus Diaconescu. Golgeterul Farului, Ștefan Ciobanu, crede că partida cu Săgeata este una a orgoliilor, în care se poate întâmpla orice. „În pregătire, am remizat cu ei, 0-0, dar vineri, în partida oficială, va fi altceva. Sper ca echipa noastre să realizeze că are încă multe de arătat”, ne-a declarat Ciobanu.