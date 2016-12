Două sportive de la CSS 1 Phoenix Constanţa, la Balkanic Next Star Cup

Două sportive de la CSS 1 Phoenix Constanța, la Balkanic Next Star Cup

În perioada 17-22 decembrie, Federația Română de Baschet va organiza Balkanic Next Star Cup, o competiție internațională inițiată de țara noastră și dedicată sportivilor U15. Meciurile se vor disputa la Arena de Baschet din București.La startul turneului, s-au aliniat cinci selecționate feminine: Bulgaria, Ungaria, Turcia, România A și România B.La categoria masculină, vor concura șapte echipe, împărțite în două serii: A: Ungaria, Turcia, România A și Cipru; B: Georgia, România B, Bulgaria.Gruparea sportivă CSS 1 Phoenix Constanța are două reprezentante în această competiție, care evoluează în Cam-pionatul Național Under 16 și Under 18: Anca Maria Crăciun și Andreea Mititelu, sportive născute în 2000.Echipa de U16 feminin a CSS 1 Phoenix Constanța, antrenată de Cristian Mănăstireanu și Ramona Coroamă, a învins în ultima etapă din campionat pe Sportul Studențesc „Dan Dacian” București, scor 75-42.