Două echipe au încercat să i-l fure Farului pe Şumudică

Două echipe au încercat să i-l fure Farului pe Șumudică

Antrenorul „marinarilor” a declarat că, în momentul în care s-a aflat că încă n-a semnat cu Farul, a primit două oferte, însă hotărârea sa e fermă: nu pleacă de la Constanța, pe care vrea să o readucă imediat în Liga 1. Antrenorul Marius Șumudică vrea să-și lege numele de promovarea imediată a Farului, astfel că nu va pleca de la echipă, deși, spune tehnicianul, aflând că încă nu a semnat contractul cu clubul constănțean, două formații l-au ofertat zilele trecute, încercând să-l ia de la Constanța. „Îmi doresc să rămân cât mai mult la Farul. Nu mă interesează alte echipe. Dar, curios, timp de trei săptămâni, n-am avut nicio ofertă și acum, când a aflat lumea că nu semnasem cu Farul, deja m-au sunat două echipe. Echipe mărunte, una din prima ligă, care n-a început bine campionatul, și una din Liga a II-a. Dar eu sunt la Farul și nu mă interesează decât Farul. Am intrat într-un tunel, iar la capăt e doar Liga 1. În acest moment, mă gândesc numai la Farul, la promovare și la jocul de la Giurgiu”, a spus, ieri, Șumudică. Faptul că, ieri la prânz, încă nu semnase cu Farul, nu reprezenta un impediment pentru antrenor. „Urmează să semnez. Azi (n.n. - ieri) probabil. Ne-am înțeles în principiu, trebuie doar să încheiem actele. Am înțeles că azi (n.n. - ieri) se perfectează documentele. A durat ceva, din pricini administrative, trebuie reziliat întâi contractul fostului antrenor principal, Lucian Marinof. Nu cred că, după ce am pregătit echipa o lună, o să am acum probleme. Sper să stau pe bancă la Giurgiu. Și dacă nu semnam, probabil că eram trecut în foaia oficială cu o altă funcție și tot stam”, a mai spus Șumudică. Pentru meciul de duminică, de la Giurgiu, Farul nu se va putea baza pe Pașcovici, accidentat, în vreme ce Matei a lucrat ieri normal, iar Chico strânge din dinți și încearcă să treacă peste durerile pe care le are încă la picior. Astăzi, va reveni la antrenament și Mățel, întors de la echipa națională de tineret, cu care a fost în Andorra. Șumudică apreciază că are o echipă puternică și, dacă nu vor interveni probleme financiare, iar el va avea sprijinul conducerii, promovarea va fi atinsă. Dacă aceste condiții vor fi îndeplinite și, totuși, echipa nu va intra în Liga 1, înseamnă că a fost de vină el, antrenorul, ceea ce îl va face ca, la finele sezonului, cu un an înainte de încheierea contractului, să plece singur. „Toate adversarele ne privesc ca favoriți la promovare și se vor mobiliza contra noastră. Și eu, și jucătorii simțim presiunea promovării. Trebuie să jucăm mereu la victorie și să fim motivați meci de meci. Dar sperăm că valoarea noastră își va spune cuvântul. Suntem ca o echipă mare din prima ligă care se bate la campionat. Lotul este însă valoros, iar atmosfera excelentă. Le-am spus băieților că, dacă avem o bucățică de pâine, trebuie să o ciugulim împreună, ca vrăbiuțele. Sunt mulțumit că au semnat Cristocea și Pașcovici și că am reușit să-i aduc pe Șchiopu și pe Bogdan Andone”, a mai spus Șumudică. ### Partida Dunărea Giurgiu - FC Farul va fi arbitrată de Dragoș Istrate; asistenți, Andrei Simonis, Vlad Bârlădeanu; rezervă, Ionuț Coza; observatori, Alexandru Crișan și Ioan Cristea (toți, din București). Meciul se joacă duminică, 16 august, de la ora 11, în direct la sport.ro. Favoriți la Giurgiu „La Giurgiu, plecăm favoriți, dar trebuie să muncim pentru a câștiga. Cred că Farul va reveni în Liga 1. E normal să fim favoriți la promovare, având în vedere valoarea lotului, dar trebuie să și demonstrăm că merităm acest statut” Cristi Șchiopu, căpitanul Farului Presing agresiv „Va fi destul de dificil la Giurgiu. E primul meci, iar majoritatea nu știm ce ne așteaptă la Liga a II-a, nu știm nivelul, cum se va juca. Trebuie să fim concentrați și să începem agresiv, ca o echipă mare. Să le arătăm că nu au nicio șansă în fața noastră. De altfel, așa trebuie să jucăm la toate meciurile, cu un presing agresiv în primele 10 - 15 minute, astfel încât adversarii să priceapă cu cine joacă. Dacă reușim victoria la Giurgiu, ne va fi mult mai ușor în meciurile viitoare” Bogdan Andone, mijlocaș Farul Patru victorii din patru „Meciul de la Giurgiu e de 2 solist. Rezultatele din pregătire ne dau dreptul să sperăm la cele trei puncte. Sunt sigur că vom bate. Avem o echipă unită și bine pregătită. Eu am mai jucat la Liga a II-a și știu ce fotbal se practică. Este important ca în primele patru etape să nu călcăm strâmb, astfel încât ceilalți să ne ia frica. Încercăm să readucem spectatorii la stadion, dar aceasta se face numai cu rezultate pozitive” Vasilică Cristocea, mijlocaș Farul