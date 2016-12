DOSARUL HIDROTEHNICA / Dumitru Muşi: "Pe ce criterii s-a schimbat administratorul bazei sportive?"

Dosarul Hidrotehnica, o întrebare interesantă

DOSARUL HIDROTEHNICA / Dumitru Muși: "Pe ce criterii s-a schimbat administratorul bazei sportive?"

Continuăm serialul dedicat modului în care Complexul Sportiv Hidrotehnica și-a schimbat administratorul. Veți vedea cât valora, la nivelul anului 2012, baza sportivă din cartierul CET și care este opinia unui reputat specialist despre acest transfer.Profesorul Dumitru Muși este un nume binecunoscut nu numai în Constanța, ci în întreaga Românie și chiar la nivelul handbalului mondial. Reputat specialist al sportului pe semicerc, cu lungi mandate la cârma loturilor naționale, pe care le-a condus la performanțe greu de reeditat de către generațiile actuale, Dumitru Muși este unul dintre corifeii handbalului constănțean, iar situația Complexului Sportiv Hidrotehnica și a echipei CSU Neptun nu-l putea lăsa indiferent. Când „albești” lângă handbal, e firesc să pui întrebări.L-am întâlnit, recent, pe profesorul Muși, într-un context mai puțin fericit, la o înmormântare, dar am depășit momentul și l-am abordat frontal, întrebându-l ce crede despre situația actuală a handbalului constănțean.„Domnule ziarist, în primul rând, trebuie pornit de la următorul aspect. Când a fost construită, cu ani în urmă și cu mari eforturi, baza Hidrotehnica, ea a fost concepută a fi un adevărat «plămân» al Constanței, un loc în care copiii din cartier să vină și să facă sport. Nu neapărat performanță! Importantă era mișcare, sănătatea, iar faptul că de aici au pornit spre vârful ierarhiei mari jucătoare este cu atât mai onorant. Ce facem astăzi cu copiii din cartier? Îi lăsăm la calculator, în baruri sau pur și simplu la colțul străzii. Nu e deloc bine. Dar, să revenim la subiect. Când Universitatea Maritimă din Constanța a preluat baza sportivă, am crezut că echipa se va întări, va face performanță, nu am crezut că va ajunge în stadiul de acum”, a spus Dumitru Muși, moment în care l-am întrerupt. Citește și: Handbalul feminin, ce subiect "sensibil"… - Domnule profesor, permiteți-mi să fac o remarcă: în documentele semnate de UMC și DJST Constanța, care a predat acum trei ani și jumătate baza sportivă, nu scrie nicăieri că UMC ar avea vreo obligație față de echipa de handbal. Scrie doar că are obligația de a păstra destinația imobilului transmis. Ceea ce și face: e sală de sport pentru propriii săi studenți. Aici se mai pregătesc și grupele de junioare de la CSS 1, cu mențiunea că antrenorii respectivi spun că nu ei sunt prioritate când se întoc-mește programul sălii. Trebuie să recunosc că nu mă așteptam să îl surprind pe antrenorul emerit cu explicația mea.„Cum adică, UMC a preluat baza fără obligații față de echipa de handbal feminin?”, m-a întrebat Dumitru Muși. - Exact, i-am răspuns. Toate actele arată acest lucru. UMC nu a încălcat cu nimic termenii înțelegerii.A stat puțin pe gânduri, apoi a adresat o întrebare mai mult decât logică: „Dacă este așa, atunci care a fost motivația pentru care s-a făcut acest transfer și mai ales pe ce criterii?”.La această întrebare, nu am știut ce să îi mai răspund. Cred că multă lume își dorește să afle răspunsul, în special cei care au activat, trup și suflet, o viață în fenomen. Raționamentul lor este următorul. Handbalul feminin a avut un patrimoniu. Din acest patrimoniu și din contribuția unor oameni care au băgat mâna în propriile buzunare, se ținea echipa de handbal. S-a ajuns într-un moment de criză (ce anume a generat-o, e altă socoteală!). Adică e rău și trebuie făcut ceva. S-a schimbat administratorul. Se anunță (de trei ani și jumătate) investiții. Echipa de handbal e praf. Din punct de vedere sportiv, s-a mers din rău în mai rău. UMC nu are nicio obligație legală față de handbal. Dar morală?„Complexul Sportiv Hidrotehnica a fost făcut cu mari eforturi. Apoi, s-a muncit mult pentru a-l menține pe linia de plutire și totodată pentru a dezvolta handbalul feminin. Oare e frumos - nu spun ilegal! - să vii și să preiei munca altuia? La de-a gata?”, a completat un personaj binecunoscut în handbal, căruia îi vom dezvălui identitatea și îi vom oferi dreptul la opinie într-o ediție viitoare.Conform protocolului din data de 17.05.2012, încheiat între DJST Constanța, în calitate de predător, și UMC, în calitate de primitor, noul administrator al Complexului Sportiv Hidrotehnica primește gratuit, prin Hotărâre de Guvern, o bază ce se întinde pe o suprafață de 15.000 mp (în acte; 12.313 mp măsurată). Valoarea de inventar (teren și construcții) - 43.987.098 lei. Adică aproape 10 milioane de euro! E ceva valoare…Concluziile le veți trage singuri, dragi cititori. În edițiile viitoare, vom publica punctele de vedere ale unor profesori, antrenori, conducători, specialiști ai fenomenului, oameni care, într-un trecut mai îndepărtat sau mai apropiat, și-au legat numele de Complexul Sportiv Hidrotehnica.De asemenea, vom vedea cum sunt cheltuite sutele de mii de lei alocate de Consiliul Județean Constanța pentru handbalul feminin.