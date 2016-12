Dosarele SECURITĂŢII. Mizerabilul "Stanciu" îl dădea în primire pe "Veteran" (II)

Dosarele SECURITĂȚII. Mizerabilul "Stanciu" îl dădea în primire pe "Veteran" (II)

Sursa informează că a făcut o a doua vizită la domiciliul numitului Petcu Traian, unde a constatat că are o casă proprietate personală, în care locuiește cu mama sa.Cu această ocazie, sus-numitul i-a spus sursei că îi va arăta unele materiale sportive, dar pe care să nu le facă cunoscute vreunei persoane, întrucât eu sunt singura căreia i le face cunoscut. Astfel, sursa a văzut în camerele locuinței multe trofee - cupe, stegulețe, medalii, insigne sportive.În beci, Petcu mi-a arătat, printre altele, multe cărți tehnice și de literatură beletristică, pe care le păstrează ca amintire, după expresia lui. Mi-a spus că posedă unele manifeste editate pe timpul lui Maniu, intitulat „Manifestul către tineret”, afirmând totodată că pe timpul acestuia se făcea adevărată educație patriotică prin aceste manifeste, de față fiind și mama sa. (…) A afirmat că el nu a fost de acord cu acțiunile statului nostru de participare în cadrul războiului împotriva Germaniei, de înfrângere definitivă, ci trebuia ca acesta să fi fost dus numai până în limitele graniței noastre. În beciul în care am fost, Petcu mi-a arătat un cufăr încuiat, în care mi-a spus că are cărțile din timpul liceului, fără a mi le arăta. Numitul Petcu Traian, în cadrul Școlii Speciale nr. 1 Constanța, se află în relații de prietenie cu colegul său de catedră Tesici Eugen.XXXIată și nota locotenentului major Cernat Constantin. Petcu Traian urmează să efectueze o călătorie în RFG. Sursa va stabili și alte materiale pe care le posedă la domiciliu cel în cauză, cât și discuțiile pe care le poartă cu Tesici E. Petcu Traian fiind coleg bun cu Tesici, propun organizarea unei discuții cu acesta pentru efectuarea cunoașterii personale și a unor aspecte referitoare la T.E.XXXMaiorul Gherghic Teodor trasează noi sarcini. Informatorul să stabilească dacă și alte persoane au cunoștință despre trofeele lui P.T. Paralel cu documentarea lui T.E., verificări și documentare în cazul lui P.T. Prin informator, să stabilim dacă deține și alte materiale cu conținut ostil.(va urma)