Dorottya Buzaş, medalie de argint la FOTE

Dorottya Buzaș, medalie de argint la FOTE

Sportiva română Dorottya Buzaș a câștigat medalia de argint la biatlon, în proba de 6 km sprint, ieri, la Cheile Grădiștei, în cadrul Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) 2013.Buzaș a fost cronometrată cu timpul de 19 min 34 sec 1/10, fără nicio penalizare în cele două sesiuni de tragere la poligon. Primul loc i-a revenit polonezei Kinga Mitoraj, în 19 min 11 sec 7/10, iar pe trei a sosit Anastasia Merkușina (Ucraina), în 19 min 37 sec 3/10 (o ratare - un tur suplimentar de 150 m).„Sunt foarte bucuroasă, încă nu îmi vine să cred că am luat medalia de argint. Până acum nu am avut rezultate așa de mari, nu am câștigat o competiție așa de mare și mă bucur foarte mult. La final nu îmi mai simțeam picioarele, dar mă bucur că am reușit un astfel de rezultat”, a declarat Dorottya Buzaș.Este a treia medalie pentru România la FOTE 2013, după aurul și argintul cucerite de Emil Imre la short track.