„Dormeam când am luat golul“

Antrenorul lui FC Timișoara, Dusan Uhrin jr., a declarat că echipa sa a intrat foarte bine în meci, dominând clar prima repriză. „Am dat două goluri valabile și cred că arbitrul s-a încurcat în această situație. Trebuia să ni se acorde și un penalty, iar un jucător de la Farul trebuia eliminat, pentru un cot intenționat. După pauză, am dormit și am primit golul, care ne-a cam descumpănit. După aceea, am încercat să îndreptăm jocul și cred că am reușit, am mai avut ocazii”, a spus tehnicianul ceh.