Dorit la Roma! Răzvan Marin, aproape de un transfer în Italia

Conform site-ului belgian voetbalnieuws.be, clubul italian AS Roma pregătește o ofertă de aproximativ 2,5 milioane de euro pentru mijlocașul Viitorului Constanța Răzvan Marin, fiind foarte aproape de cererea patronului Gheorghe Hagi, care solicită 3 milioane de euro.„El trebuie să muncească în continuare, nu e încă la nivelul foarte-foarte înalt. Va ajunge, pentru că are o marjă de progres extraordinară, va crește și, cum am mai declarat, este unul din cei mai buni sau chiar cel mai bun mijlocaș al României din toate timpurile”, a declarat Hagi, înainte plecării în cantonamentul cipriot.De asemenea, jucătorul de 20 de ani este atent monitorizat și de către alte cluburi importante din Occident, precum Napoli, Juventus Torino sau Tottenham Hotspur.FC Viitorul s-a impus în fața ciprioților de la Ermis Aradippou, cu scorul de 2-0 (0-0), în cea de-a doua partidă amicală programată în stagiul de pregătire din Cipru. Ambele goluri ale partidei au fost marcate de liberianul Alex Nimely.Următoarea partidă pentru constănțeni va avea loc vineri, 20 ianuarie, contra celor de la Levski Sofia (locul 2 în prima ligă din Bulgaria).