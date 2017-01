Dorel Zaharia, eroul constănţean al Stelei Bucureşti

Dorel Zaharia, eroul constănțean al Stelei București

Ştire online publicată Vineri, 10 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Părinții atacantului stelist Dorel Zaharia, Costel și Georgeta, au declarat că au trecut prin mari emoții la meciul Stelei contra celor de la Zaglebie Lubin, dar au avut încredere în fiul lor și au presimțit că el va marca un gol. „Am fost destul de emoționați, iar la gol, soției mele i-au dat lacrimile. Am avut emoții de la încălzire, dar am crezut în el și am presimțit că o să marcheze", a declarat tatăl fotbalistului, Costel Zaharia. Părinții jucătorului au urmărit, la Constanța, meciul steliștilor cu Zaglebie alături de fratele geamăn al lui Dorel, Dragoș, și de logodnica acestuia, Cristina. „A fost o bucurie imensă, am primit foarte multe telefoane și mesaje de la toată lumea. Am presimțit că va ajunge la Steaua și avem încredere în el în continuare, este un băiat serios și ambițios", a adăugat Costel Zaharia, care este ofițer navigator și a fost coleg și prieten cu președintele Traian Băsescu. De altfel, șeful statului i-a invitat pe soții Zaharia, pe 15 august, la Neptun, unde vor participa la ziua onomastică a Mariei Băsescu, soția președintelui. Georgeta Zaharia, mama eroului Stelei, a spus că ambii săi băieți, Dorel și Dragoș, au fost foarte ascultători în vremea copilăriei, dar neastâmpărați, motiv pentru care au și fost duși la fotbal: „Nu mi-au spart un pahar în casă, nu au făcut rele, aveau doar energia specifică vârstei. Pe la vârsta de 7 ani, au început fotbalul, la Farul. Amândoi erau buni, dar Dorel avea un strop de talent în plus". Iosif Bukkosi, primul său antrenor Dorel Zaharia s-a născut pe 21 februarie 1978, la Constanța. A început fotbalul la vârsta de 7 ani, primul antrenor fiind Iosif Bukkosi. Conform agenției NewsIn, a evoluat până în prezent la formațiile Callatis Mangalia, Midia Năvodari, Portul Constanța, Farul Constanța, CSM Reșița, Gaz Metan Mediaș, Unirea Urziceni și Gloria Bistrița. În sezonul 2005-2006 a promovat în Liga I, cu Unirea Urziceni, fiind și golgeterul seriei I.