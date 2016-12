Dorel Stoica s-a despărţit de U Craiova, Bădoi, Şoavă şi Vali Badea pot pleca şi ei

Dorel Stoica s-a despărțit de U Craiova, Bădoi, Șoavă și Vali Badea pot pleca și ei

Ştire online publicată Marţi, 29 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Fundașul Dorel Stoica a ajuns la un acord cu oficialii formației U Craiova pentru rezilierea contractului și este liber să își caute echipă fără a putea însă semna cu vreo grupare din România. „Plec împăcat doar pe jumătate, pentru că au fost patru ani și jumătate frumoși, am promovat cu Universitatea și am fost căpitan, am trăit momente deosebite, dar nu am reușit să câștig vreun trofeu sau să evoluez în Cupele Europene. Mă simt capabil să mai joc cel puțin șase ani la un nivel ridicat, am această dorință, mai ales că am debutat în prima ligă la 28 de ani. Voi alege dintre ofertele pe care le am din străinătate”, a spus Dorel Stoica. Fundașul are 31 de ani și a venit la U Craiova în anul 2005, de la FC Caracal. Jucătorul care a strâns patru selecții la echipa națională se mai despărțise o dată de formația din Bănie la jumătatea lunii octombrie, după un diferend cu Adrian Mititelu, însă a revenit la gruparea „alb-albastră” după doar două săptămâni. Din câte se pare, motivul despărțirii este salariul mare pe care jucătorul îl avea la Craiova, aproximativ 480.000 de dolari pe sezon, el neacceptând nici micșorarea contractului. U Craiova a mai anunțat că pot pleca de la echipă fără nicio pretenție și Bădoi, Șoavă și Vali Badea.