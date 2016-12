DOLIU LA STEAUA. Un fotbalist a murit din cauza unei tumori pe creier

Ştire online publicată Duminică, 27 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fotbalist descoperit și crescut de Steaua, Denis Penciu a încetat din viața la doar 20 de ani, după o luptă de mai bine de doi ani cu o tumoare pe creier. Tânărul părea să fi descoperit boala din timp, a fost la Istanbul pentru tratamente în urma cărora medicii erau optimiști, însă până la urmă Denis a cedat.Informația tristă a fost oferită de Edi Iordănescu, fost antrenor al Stelei, cel care a scris pe contul său de Facebook câteva cuvinte pentru Denis."Un copil crescut in curtea Stelei a pierdut azi lupta cu boala. Din cate stiu deja suferise cateva operatii si parintii luptau cu greutatile vietii sa stranga bani pentru urmatoarele operatii, insa copilul a obosit sa mai lupte. Am un mare regret insa. Undeva in perioada 2010, urmarind jocurile echipelor de juniori, l-am remarcat pe acest copil si l-am propus pentru echipa mare. Ba mai mult am si vorbit personal cu el si i-am spus ca trebuie sa continuie sa munceasca si sa fie serios, pentru ca e in vederile primei echipe si e posibil sa vina pentru niste antrenamente. Din pacate, la scurt timp am parasit echipa, iar el a aflat de cumplita boala si nu s-a mai materializat acel pas. Un copil de 20 de ani... Dumnezeu sa te odihneasca Penciu Denis si sa joci fotbal acolo sus daca aici nu ai mai apucat!", a scris Edi Iordănescu, citat de prosport.ro.