Doliu la rugby / Azi a fost înmormântat Ion Constantin, „Penalty King”

Aducere aminte

Dumnezeu sa il ierte si sa-l odihneasca! L-am cunoscut personal si am lucrat impreuna cu el timp de 10 ani in M.I.,respectiv in cadrul I.G.P. si cred ca era cel mai linistit si retras ofiter (fost MARE sportiv) pe care l-am cunoscut vreodata.Deasemenea am mai fost coleg in aceeasi perioada si cu Marian Aldea (Dumnezeu sa-l odihneasca si pe el,ca si el a murit intr-un accident de masina impreuna cu sotia lui),Pompilie (Pompilica) Bors,care a fost seful directiei unde lucram,Gheorghe (Cornel) Corneliu,care mi-a fost sef de birou si altii si care au jucat ani de-a randul la Dinamo si la echipa Nationala de Rugby a tarii.Cu aceasta ocazie,tin sa ii salut cu deosebit respect pe toti si mai ales pe domnii,Pompilica Bors si Gheorghe (Cornel) Corneliu,care inca sunt in viata.Cu deosebit respect,Ion C-tin (Costi)...altul decat defunctul rugbyst in a carui rubrica trista am scris.RESPECT!