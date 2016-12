Doliu în sport / A murit antrenorul Făgărăşanu

5

Sint consternat

Salut Mihai, sint un fost coleg de-al tatalui tau.Am lucrat impreuna ani buni la CEC si am fost colegi de club la Progresul.Traiesc de multi ani in Germania si intimplator am dat de vestea tragica a tatalui tau.Sint consternat.Dumnezeu sa-l odihneasca.Te cunosc cind erai copil de gradinita si in primii ani de scoala, caci veneam des pe la voi.Te rog daca poti sa-mi trimiti ceva poze pe e-mail cu Bombo caci nu am nici una.Stii tu cum era pe acele vremuri.Iti multumesc anticipat. Cu stima, Ilie Cristea

