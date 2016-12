Doliu în rugby-ul românesc. A murit Marin Cristea

1

* Cristea Marin

Articolul de fata da unele date eronate privind activitatea in sport a d--lui Cristea Marin astfel: In anul 1963 a infiintat echipa de rugby Cernavoda nu echipa de rugby a Echipa de rugby era a Fb. de ciment a Cernavodei a carui director era in perioada aceia . Am jucat rugby la Cernavoda in periada !963--1975 in linia a 3--ia . Am jucat in formatie cu ; Tanase Ginel , Nitulescu Marin , G. Avram , Raceanu , D. Mocanu , Sergiu (Dedulica) Si alti si alti . D--ul Cristea Marin A fost presedintele F. R.. Rugby o perioada , Mi-a fost anyrenor . Era un Suflet Mare. Si a mai avut si acte activitati profesionale ne amintite in articol Dumnezeu Sa--L Odihneasca Dumnezeu Sa--L Ierte !!!