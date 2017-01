Doliu în handbalul românesc: „A fost un mare jucător, un mare portar“

Fostul mare handbalist român Mihai Redl a decedat la Munchen, zilele trecute, la vârsta de 77 de ani. Palmaresul acestuia conține două titluri de campion mondial cu reprezentativa tricoloră (1961 și 1964), unul de vicecampion mondial în 1959, medalia de bronz la ediția din 1967, dar și Cupa Campionilor Europeni, cucerită în 1965.A fost component al clubului Dinamo, alături de care a câștigat nu mai puțin de nouă campionate naționale de handbal în 7 și unul de handbal în 11.„A fost un mare jucător, un mare portar și un bun prieten de-al meu. Era mai mare ca mine cu un an. Am făcut amândoi parte din naționala României, campioană mondială în 1961 la Dortmund. El juca la Dinamo, iar eu la Steaua. Am fost adversari. Îmi pare foarte rău de această veste, dar asta e viața!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, fostul internațional Adrian Jianu.