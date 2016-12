DOLIU ÎN FOTBAL!

Vineri, 10 Iulie 2015

Ken "The Snake" Stabler, fostul quarterback al echipei de fotbal american Oakland Raiders, a încetat din viață la vârsta de 69 ani, în urma unui cancer de colon, informează agenția Reuters.Stabler a condus-o pe Oaskland Raiders la victorie în Super Bowl, în ianuarie 1977, după o finală câștigată cu 32-14 în fața formației Minnesota Vikings. El a fost supranumit "The Snake" (Șarpele) pentru ușurința cu care se strecura printre adversari pe teren.În cursul carierei sale, Ken Stabler a mai evoluat pentru echipele Houston Oilers și New Orleans Saints, disputând în total 184 de meciuri în NHL, scrie Agerpres.ro.În anul 1974, Stabler a primit titlul rezervat celui mai valoros jucător al Ligii (Most Valuable Player), fiind totodată cel mai bun pasator de touchdown în 1974 și 1976.