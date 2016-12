Tennis Europe Winter Cup

Doi juniori de la TC Idu vor să conducă România pe podium

Week-end-ul acesta, la Ronchin (Franța), are loc turneul final al competiției Tennis Europe Winter Cup, unde România participă la categoria masculină U16. Constănțenii Edris Fetisleam și Adrian Boitan, amân-doi de la Tenis Club Idu, alături de Vlad Dancu, din București, sunt cei care au reușit această performanță, și tot ei vor lupta pentru medalie. Cei trei sunt conduși de antreno-rul federal Claudiu Mun-teanu. În această etapă se află opt țări, primele cla-sate din etapa grupelor: Ungaria, Germania, Portugalia, Suedia, Cehia, Polonia, Rusia și România.„Edris și Adrian s-au antrenat la Constanța până duminică, când au plecat la București pentru alte două zile de pregătiri. Miercuri au plecat în Franța. Am lucrat atât la simplu, cât și la dublu, am lucrat pe serviciu. Eu sper la o medalie, dar totul depinde de tragerea la sorți. Rusia este un adversar puternic, care ne-a învins în grupe”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Damian Petcu.Aseară, după închiderea ediției, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor, iar astăzi urmează disputarea lor.