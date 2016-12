Doi jucători de tenis de masă şi un antrenor de la LPS intră în Kazan

1

Doi jucători de tenis de masă și un antrenor de la LPS intră în Kazan

Ca romani ne dorim sa aiba rezultate foarte bune in indepartata localitate Kazan/Rusia. Este o ramura sportiva mai grea decit se crede , si nu e usor sa te masori cu toata Europa. Tenismenii romani in ciuda faptului ca sint intr-o situatie vitrega razbesc sa prinda medalii la concursuri importante asa cum a fost si Balcaniada(Serbia)30-07 iulie de unde sau intors cu nu mai putin de 16 medalii , 8 aur / 4 argint / 4 bronz . Dorim succes delegatiei romane la cea mai importanta competitie din acest an la sectiunea Juniori + Cadeti .