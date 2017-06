Doi arbitri constănţeni, delegaţi la Festivalul Olimpic de Tineret

Doi arbitri constănțeni, delegați la Festivalul Olimpic de Tineret

Unii din cei mai apreciați tineri arbitri de handbal din Constanța, Ionuț Iulian Ghiță (26 de ani) și Sebastian Topliceanu (25 de ani), au fost nominalizați de către Federația Europeană de Handbal (EHF) printre cei care vor oficializa partide la Festivalul Olimpic de Tineret U17, ce vor avea loc la Gyor (Ungaria), în perioada 22-30 iulie.La acestă competiție, vor mai fi prezenți arbitri din Croația, Marea Britanie, Ungaria, Muntenegru, Serbia, Olanda și Slovenia.Cei doi tineri promițători arbitri fac parte din proiectul „Young Referee Project” din anul 2014. Un an mai târziu, cei doi au fost delegați la Festivalul Olimpic de Tineret European din Georgia 2015, iar în 2016, au luat parte și la Campionatul Mondial Școlar din Franța (Rouen), dar și la Openul European feminin din Suedia (Goteburg), sub ecusonul EHF.„Atât eu, cât și colegul meu am primit vestea cu entuziasm. Festivalul Olimpic de Tineret este competiția unde putem oficia meciuri de un nivel înalt și suntem bucuroși că putem reveni aici, după prezența din Georgia 2015”, a declarat arbitrul Ionuț Ghiță.