Doi antrenori pe banca CSU Neptun. Negocieri cu Lăcrămioara Ilie

Echipa de handbal feminin CSU Neptun se bucură, în acest moment, de ultimele zile de vacanță, înaintea debutului noului sezon competițional al Diviziei A, din luna septembrie.Ediția trecută de campionat n-a fost una ușoară pentru „universitare”, care au avut parte de un start dezastruos: înfrângeri pe bandă rulantă, antrenori schimbați la foc automat, toate cultivate într-un mediu vitreg performanței. O rază de speranță s-a întrezărit odată cu aducerea fostului jucător al HCM-ului Constanța, Ionuț Pușcașu, care a reușit să se facă mai bine înțeles și să ducă echipa, într-un final, pe locul 7, din 11 formații.Anul acesta, directorul executiv Silviu Băiceanu pregătește surprize pentru tinerele handbaliste și antrenorul lor. Reunirea lotului este programată pe 11 iulie, urmând ca sportivele care au avut de susținut bacalaureatul să vină o săptămână mai târziu. „Din sezonul viitor, vom avea doi tehnicieni pe bancă. Credem că este cel mai indicat așa, deoarece sunt lucruri importante pe care uneori nu le putem sesiza. Avem nevoie alături de noi de oameni ca-pabili și valoroși care să ne ajute”, a de-clarat directorul executiv Silviu Băiceanu.În acest moment, se poartă negocieri cu antrenoarea Lăcrămioara Ilie, de la CSS 1 Constanța. Rămâne de văzut în aceste zile dacă cele două părți vor ajunge la un numitor comun.Antrenorul Ionuț Pușcașu s-a bazat, anul trecut, doar pe 12 jucătoare, care au dus greul. Acest lucru s-a simțit cu adevărat în momentul în care jucătoarele de bază nu prezentau cea mai bună formă sportivă.„Lotul a fost unul destul de subțire anul trecut și am avut de suferit. Acum, încercăm să formăm un lot cât mai competitiv. Am semnat deja cu trei jucătoare, cu vârste cuprinse între 22-23 de ani, am obținut și împrumutul pentru încă un sezon al Mariei Filip. Cel mai probabil vor mai sosi 1-2 jucătoare pe posturile deficitare. Ne respectăm politica clubului și vom aduce în continuare jucătoare tinere. Veți vedea la momentul respectiv numele acestora”, a completat Băiceanu.v v vSituația financiară a clubului nu a fost niciodată roz și nu este cazul nici acum. În afara Ministerului Educației, privații nu se înghesuie să sprijine handbalul feminin din Constanța.„Nu știu motivul pentru care handbalul feminin nu dispune de aceeași susținere precum cel masculin. Fiecare echipă dispune de un anumit buget la începutul sezonului, după care își stabilește obiectivul. Noi nu avem la dispoziție foarte mulți bani și am fi ipocriți să ne batem cu pumnul în piept degeaba. Obiectivul nostru pe termen lung este să formăm o echipă competitivă, care să reprezinte clubul cu brio. Bineînțeles că vom juca fiecare partidă la victorie și vom trata fiecare adversar la maximă intensitate. Noi, conducerea, suntem alături de fete și le susținem necondiționat. Sperăm să reușim un sezon cât mai bun”, a încheiat Silviu Băiceanu.