Dobrogea debutează în Campionatul Naţional de Fotbal Corporatist

Dobrogea debutează în Campionatul Național de Fotbal Corporatist

Angajații companiilor care sunt pa-sionați de fotbal mai au timp până pe 28 august pentru a se înscrie la etapa regiunii Dobrogea din cadrul Campionatului Național de Fotbal Corporatist - cel mai mare team building sportiv din România, organizat de Federația Română de Sport Corporatist (FRSC).Regiunea Dobrogea debutează în Campionatul Național de Fotbal Corporatist începând cu ediția a noua a acestei competiții. Partidele se vor desfășura în perioada septembrie-noiembrie 2015, pe terenurile sintetice de la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității „Ovidius” și la Hotelul Oxford din Constanța, sâmbăta, începând cu orele 9.30. La turneu, sunt invitate să concureze companiile din județele Constanța și Tulcea.Campionatul Național de Fotbal Corporatist se adresează jucătorilor amatori de fotbal din marile companii și face parte din circuitul internațional de turnee de fotbal dedicate companiilor, ca urmare a afilierii FRSC la forurile internaționale International Federation of Corporate Football și Union of European Associations of Corporate Football.Sistemul de joc include o fază a grupelor și o fază finală. Câștigătoarea va participa la turneul final național, care va desemna campioana națională de fotbal corporatist.Regulamentul competiției și formularul de înscriere se pot găsi la adresa www.dobrogea.cnfc.ro.