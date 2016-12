Licitația de la LPF, un fiasco

Doar trei meciuri pe etapă se vor vedea la TV!

Ştire online publicată Marţi, 05 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

RCS&RDS a câștigat, ieri, primul pachet de meciuri din Liga I scos la licitație de Liga Profesionistă de Fotbal, Romtelecom pe cel de-al doilea, iar Antena 1 pe cel de-al optulea, pentru celelalte pachete nelicitând nimeni. La licitație, au participat societățile SC Antena TV Group SA, SC RCS& RDS SA și SC Romtelecom SA. Liga a scos la licitație cesiunea drepturilor de televiziune (audiovizuale) prin orice mijloc tehnic a imaginilor în mișcare, însoțite sau nu de sunet, din cadrul meciurilor de fotbal ale competiției Liga I „PARTENER” în sezoanele competiționale 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, partidele fiind împărțite pe nouă pachete. RDS&RCS și Romtelecom au licitat pentru pachetul numărul 1, prima câștigând la al doilea pas cu suma de 13.200.000 de euro plus TVA (preț de plecare 12.900.000 de euro plus TVA). Cel de-al doilea pachet a fost adjudecat de Romtelecom, singura care a licitat, cu suma de pornire de 12.900.000 de euro plus TVA. Pachetul numărul opt a fost adjudecat de Antena 1, cu suma de 10.500.000 de euro plus TVA. Președintele LPF, Dumitru Dragomir, a declarat, după încheierea licitației, că participanții s-au înțeles înainte și a precizat că Adunarea Generală a ligii va stabili dacă se va organza o altă licitație sau meciurile nu vor mai fi scoase la vânzare.