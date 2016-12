Președintele Consiliului Director al Farului, Gheorghe Bosînceanu:

„Doar TAS mai poate face lumină în cazul Nocturna“

Președintele Consiliului Director al Farului, Gheorghe Bosînceanu, a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu Gloria, că nu a fost luată, încă, o decizie finală în ceea ce privește hotărârea Comisiei de Disciplină a FRF, care a stabilit ca meciul cu Poli Iași să fie reprogramat. „Sunt mai multe variante de a răspunde. Mă gândesc că Poli Iași ne va întoarce atitudinea de fair-play și va veni să joace meciul la Constanța, pentru că noi am făcut 2.000 de kilometri în ziua etapei de campionat. Există și varianta să mergem acolo, dar și aceea de a depune contestație, vom vedea ce vom face. Avocatul care ne-a reprezentat la comisie ne-a transmis că președintele Politehnicii (n.r. - Sorin Boca) a recunoscut că nu au avut generatoare de rezervă, iar declarația sa a fost înregistrată. Președintele comisiei a spus, însă, că acest lucru nu este relevant, doar TAS (n.r. - Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Laussanne) poate lămuri acest lucru”, a declarat Gheorghe Bosînceanu. În ceea ce privește meciul cu Bistrița, președintele CD al Farului s-a arătat mulțumit de angajamentul și dispoziția la efort arătată de „rechini”: „Am obținut o victorie foarte importantă. Constănțenii trebuie să vină în număr cât mai mare la stadion, pentru că jucătorii noștri își doresc doar victorii în acest campionat. Am avut handicapul să începem de la 0-1, dar totul e bine când se termină cu bine. Am văzut mult angajament și sunt mulțumit”. Altfel, cu doar câteva secunde înainte de conferința de presă ținută de Ioan Ovidiu Sabău, Bosînceanu a dezvăluit că, sâmbătă, au fost reținute două persoane care au emis invitații false la jocurile Farului. Celor doi li se vor întocmi dosare penale pentru fals. „Am informații că au fost puse în vânzare sute sau chiar mii de astfel de invitații. Începând cu meciul cu Steaua, vom folosi alte modele, cele deja tipărite nu mai sunt valabile”, a declarat oficialul farist.